البيت الأبيض: سنحضر مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومستعدون للجولة الجديدة

ذكر البيت الأبيض، "أننا نتوقع أن تجري مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وفق المخطط"، والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدًا.
ولفت إلى أنّ "استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة الخميس يمثل خطوة مهمة"، مضيفًا "سنحضر المفاوضات ومستعدون للجولة الجديدة. نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على أنّ "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة سيساعد في خفض التوترات في المنطقة".
وأكّد أنّ "مدير سي آي أيه ويليام بيرنز والمسؤول بالبيت الأبيض بريت ماكغورك سيشاركان في محادثات الدوحة"، وقال: "نعمل بجدية شديدة على الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب سيؤدي لخفض التوترات"، وأوضح أنّ أميركا مستعدة "للدفاع عن إسرائيل ونقوم بتحضيرات عسكرية".
في سياق آخر وتعليقًا على تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أشار البيت الأبيض إلى "أننا سنواصل التركيز على ضمان استمرار حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه للرد على عدوان روسيا".
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