المشاط: نؤكّد وقوف اليمن إلى جانب لبنان في مواجهة التهديد الإسرائيلي

أشار رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، إلى أنّ "بسرور بالغ نهنئ لبنان الشقيق دولة وشعبا وجيشا ومقاومة حلول الذكرى الـ18 للانتصار التاريخي في حرب 2006 وعلى العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أنّ "ما حققته المقاومة الإسلامية في لبنان من انتصار تاريخي في 2006 سيظل نبراسا لكل حركات التحرر"، مضيفًا "ما ذاقه العدو الإسرائيلي من مرارة الهزيمة حاضر لديه في المواجهة الحالية بخضوعه لمعادلات القوة وعدم قدرته على توسيع نطاق الحرب".

وشدد على أنّ "العدو الإسرائيلي يدرك أن المقاومة الإسلامية اليوم هي أقوى مما كانت عليه في السابق"، وقال: "نحيي بطولات المقاومة الإسلامية في لبنان وتضحياتها الجسيمة وجميع القوى المشاركة في معركة إسناد غزة".

وأعلن المشاط "أننا نؤكّد وقوف اليمن إلى جانب لبنان في مواجهة التهديد الإسرائيلي".