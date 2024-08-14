أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة العازلة بين جسر الخردلي ودير ميماس في المنطقة المقابلة من الناحية الشرقية لمرتفعات جبل برغز ومجرى نهر الليطاني.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي بين جسر الخردلي ودير ميماس جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.