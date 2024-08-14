جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تدينا في العالم

كشف استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث عن أكثر الأماكن تدينًا في العالم، استخدم المسح على نطاق واسع في 102 دولة ومنطقة فيما بين عامي 2008 و2023. ووفقًا لهذين المقياسين جاءت الأماكن الأكثر تدينًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما كانت الأماكن الأقل تدينًا في أوروبا وشرق آسيا.

والتدين هنا يقصد به الدين الذي يؤمن به كل شعب أو جماعة، بصرف النظر عن قبوله أو صحته لدى الطوائف الأخرى.

أهمية الدين

وتركز الاستطلاع على الدين في مختلف أنحاء العالم. وكان أحد الأسئلة التي طرحها في كل من هذه الاستطلاعات هو «ما مدى أهمية الدين في حياتك؟» وكان أحد الأسئلة الأخرى التي طرحها بشكل متكرر هو «كم مرة تصلي؟»

ويقول ما لا يقل عن 90 % من البالغين في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا في السنغال ومالي وتنزانيا وغينيا بيساو ورواندا وزامبيا إن الدين مهم للغاية في حياتهم، وعلى النقيض من ذلك، فإن الناس في كل البلدان الأوروبية التي شملها الاستطلاع تقريبًا هم من بين الأقل ميلًا إلى القول بأن الدين مهم للغاية في حياتهم.

ففي إستونيا وجمهورية التشيك والدنمرك وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد ولاتفيا وفنلندا قال 10 % أو أقل من البالغين إن الدين ليس مهما للغاية في حياتهم.

ويختلف الحال في جنوب شرق آسيا عنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا، فالبالغون في بعض الأماكن في هذه المنطقة من بين الأكثر ميلًا على مستوى العالم إلى إعطاء قدر كبير من الأهمية للدين، ففي إندونيسيا على سبيل المثال، يقول كل البالغين تقريبًا إن الدين مهم للغاية في حياتهم. ولكن نسبًا أصغر كثيرًا في سنغافورة (36 %) وفيتنام (26 %) تعطي هذه الإجابة، وفي الولايات المتحدة يرى 42 % من البالغين أن الدين مهم للغاية في حياتهم، وهذا أقل من المتوسط ​​الذي يبلغ 55 %.

معدلات الصلاة

إن سكان أمريكا اللاتينية هم من بين أكثر سكان العالم الذين يقولون إنهم يصلون يوميًا.

ففي كل من جواتيمالا وباراجواي، يقول 82 % من البالغين هذا، وكذلك 78 % في كوستاريكا وهندوراس، وفي الوقت نفسه، لم يتجاوز عدد البالغين الذين قالوا إنهم يصلون يومياً في أي مكان شمله الاستطلاع في شرق آسيا 21 %. ويشمل هذا 13 % من الناس في هونج كونج و19 % في اليابان.

إن البالغين في الولايات المتحدة يقعون في منتصف قائمة الدول والمناطق الـ 102 التي تم تحليلها عندما يتعلق الأمر بمعدلات الصلاة اليومية، حيث يقول حوالي 45 % من الأمريكيين إنهم يصلون يوميًا، وهو ما يتطابق تقريبًا مع متوسط ​​102 دولة ومنطقة الذي يبلغ 46 %.

تعقيدات القياس

ويقول الباحث جوناثان إيفانز: إن سؤال الناس عن أهمية الدين في حياتهم ومدى تكرار صلاتهم قد يوفر لهم نافذة مهمة على تدينهم. ولكن هذه الأسئلة تعمل بشكل أفضل في بعض الأماكن مقارنة بأماكن أخرى، وقد يكون هذان المقياسان مفيدين بشكل خاص في الأماكن التي تسود فيها الديانات الإبراهيمية؛ اليهودية والمسيحية والإسلام، لأن الصلاة والمنظمات الدينية الرسمية تشكل عنصرًا أساسيًا في هذه التقاليد. وفي أجزاء أخرى من العالم، يتعين علينا أن نطرح أسئلة إضافية لالتقاط الجوانب الرئيسية للمراعاة الدينية أو الروحية.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك مسحنا الذي أجريناه عام 2023 على مجتمعات شرق آسيا وفيتنام المجاورة. وقبل هذا المسح، استشرنا خبراء من المنطقة لصياغة أسئلة من شأنها أن تتطرق إلى الجوانب الأكثر أهمية في الروحانية، كما أجرينا بحثًا نوعيًا في اليابان وتايوان للتأكد من أننا نتبع النهج الصحيح.

ووجدت الدراسة أنه في حين أن قِلة من سكان شرق آسيا يعتبرون الدين مهمًا جدًا في حياتهم أو يصلون يوميًا، فإن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة يعتنقون معتقدات دينية أو روحية ويشاركون في طقوس تقليدية.

لذا طرحنا أيضًا أسئلة مخصصة وذات صلة ثقافية في استطلاعنا لعام 2019-2020 لنحو 30 ألف بالغ في الهند، وعلى سبيل المثال وجد هذا الاستطلاع التزامًا واسع النطاق بالاختيارات الغذائية المتعلقة بالدين، وجدنا أن 92 % من الجينيين ( أحد الأديان في الهند) نباتيون، و67 % من الجينيين في الهند يمتنعون أيضًا عن تناول الخضروات الجذرية، ومن بين جميع البالغين الهنود، قال حوالي نصفهم فقط إنهم سيأكلون في منزل شخص دينه له قواعد مختلفة بشأن الطعام.

يتم قياس التدين في الدول عن طريق:

الصلاة

المعتقدات الدينية والروحية

الطقوس التقليدية