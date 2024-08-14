74 مستوطنة روسية تسيطر عليها أوكرانيا

واصلت القوات الأوكرانية توغلها عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية للأسبوع الثاني على التوالي، مدعية أنها سيطرت على المزيد من الأراضي وأسرت المزيد من السجناء الروس، ودمرت قاذفة في هجمات على مطارات عسكرية.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تسيطر الآن على 74 مستوطنة في منطقة كورسك الروسية.

100 جندي

وقال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، في مقطع فيديو نُشر على قناة، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على تيليجرام، إن قوات الهجوم تقدمت لمسافة تتراوح بين كيلومتر واحد إلى كيلومترين «حوالي ميل» داخل مناطق كورسك.

وإن القوات الأوكرانية أسرت أيضًا أكثر من 100 جندي روسي، وقال زيلينسكي إن الجنود الروس سيستخدمون في تبادل أسرى الحرب الأوكرانيين، بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات طائرة روسية من طراز (سو-34)، كانت تستخدم لإطلاق قنابل انزلاقية مدمرة على مواقع ومدن أوكرانية في الخطوط الأمامية، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

عملية الهجوم

ويزعم القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا أن قواته تقدمت إلى مساحة تبلغ 1000 كيلومتر مربع (حوالي 390 ميلاً مربعًا) من منطقة كورسك، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

إذا كان هذا صحيحًا، فإنه يعادل الاستيلاء في أسبوع واحد فقط على مساحة من الأراضي الأوكرانية تعادل تقريبًا ما استولت عليه القوات الروسية -1175 كيلومترًا مربعًا (450 ميلا مربعًا)- بين يناير ويوليو هذا العام، وفقًا لحسابات معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

المطارات العسكرية

وزعمت أوكرانيا أيضًا أنها نفذت خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء أكبر هجوم لها على المطارات العسكرية الروسية منذ بدء الغزو الشامل للكرملين في فبراير 2022، وقال مسؤول أمني أوكراني إن الهدف كان تقويض ميزة القوة الجوية الروسية في الحرب.

وبين متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف ليس لديها أي نية لاحتلال الأراضي الروسية التي تقول إنها تسيطر عليها، وأضاف أن الهدف هو منع روسيا من إطلاق الصواريخ على أوكرانيا من كورسك.