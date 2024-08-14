الأمريكيون ينقسمون بالتساوي بين ترمب وهاريس

تشتعل منافسة الانتخابات الأمريكية 2024 بين مرشحة الحزب الديموقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، لذا تكثر استطلاعات الرأي التي تحاول قياس الأفضلية في عدد من النقاط، وكان آخرها استطلاع للرأي أجرته وكالة AP ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، وبين أن هاريس تتمتع بميزة متصورة على ترمب في العديد من الصفات القيادية مثل الصدق، على الرغم من أن الأميركيين أكثر ميلاً إلى الثقة في ترمب فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة.

ويقول ما يقرب من نصف الأميركيين إن «الالتزام بالديمقراطية» و«الانضباط» هي الصفات التي تصف هاريس بشكل أفضل. ويقول حوالي 3 من كل 10 إن هذه الصفات تصف ترمب بشكل أفضل.

الصدق

ويقول حوالي 4 من كل 10 إن «الصدق» يصف هاريس بشكل أفضل.

ويتسابق الحزبان لتحديد هوية هاريس وهي تستعد لقبول ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب الأسبوع المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها تحمل بعضًا من نفس الأعباء التي أثقلت كاهل الرئيس جو بايدن قبل أن ينهي مساعيه لإعادة انتخابه، لكنها تتمتع بمزايا على ترمب عند مقارنتهما ببعضهما البعض. ويظل الديمقراطيون أكثر سعادة بترشيحها مقارنة بترشيح بايدن.

القوة

و أمضى ترمب الحملة الانتخابية وهو يروج لنفسه باعتباره زعيمًا قويًا قادرًا على التعامل مع الأزمات الصعبة التي تواجه البلاد، ويشير إلى أن القادة الأجانب لن يحترموا هاريس في البيت الأبيض. لكن وفقًا للاستطلاع، لا يتمتع بميزة بين الأمريكيين في هذه الخاصية. حيث يرى أربعة من كل 10 بالغين أمريكيين أن ترمب زعيم قوي، وتقول نفس النسبة تقريبًا نفس الشيء عن هاريس. يقول حوالي 4 من كل 10 أن ترمب قادر على التعامل مع الأزمة، وتقول نسبة مماثلة أن هاريس في وضع أفضل للقيام بذلك.

الفوز

وينقسم الأمريكيون بالتساوي تقريبًا بين من يعتقدون أنه أكثر قدرة على الفوز في نوفمبر - ترمب أو هاريس.