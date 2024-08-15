نقيب الفلاحين يكشف أسباب رضاعة الأبقار الحلاّبة لنفسها وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشكلة رضاعة بعض الأبقار الحلابة لنفسها تتسبب في خسائر كبيرة للمربين، لافتا إلى أن هذه المشكلة قد تحدث لعوامل وراثية في الأبقار.

وأضاف “عبدالرحمن”، في تصريحات صحفية له، الأربعاء، أن من الأسباب التي تجعل بعض الأبقار ترضع نفسها هي طول فترة رضاعة العِجلات الصغار من الأمهات مما يجعلها تتعود علي الرضاعة حتي بعد وصولها لسن كبير.

وتابع: من الأسباب الرئيسية نقص البروتينات في الأعلاف، وزيادة كميات اللبن في الضرع والذي يجعل البقرة ترضع نفسها لتخفيف الآلام جراء زيادة اللبن في الضرع، كما ترضع بعض الأبقار نفسها نتيجه رغبة البقرة في حك الحلمات لتخفيف بعض آلام التقرحات فتتعود علي طعم اللبن وتستمر في رضاعة نفسها.

وأشار أبو صدام إلى أنه من الطرق الفعالة للتخلص من هذه الظاهرة، تركيب مخطم مانع للرضاعة أو لجام البقرة بلجام يمنع وصول فم البقرة الي الضرع، ويلجأ بعض المربين لتقصير رباط البقرة بحلقة الربط لتصعيب رضاعة البقرة لنفسها، كما يضطر البعض للتخلص من هذه الأبقار بالبيع.

وأكد أبو صدام، أن هذه الظاهرة تتسبب في خسائر كبيرة للمربين حيث تقلل من ثمن هذه الأبقار نتيجة هذا العيب وتمنع المربي من الحصول علي اللبن كعائد اقتصادي رئيسي للابقار الحلابة.

وطالب نقيب الفلاحين الراغبين في شراء الأبقار الحلابة توخي الحظر في الشراء حتي لا يقعوا فريسة للتجار وشراء هذا النوع من الأبقار التي ترضع نفسها.

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