أحدث صور ترصد الوحدة الصحية والمركز التكنولوجي بالجيزة.. وتوجيهات مهمة من المحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مراحل العمل بعدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة الصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أن المشروعات التنموية تأتي ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة، وتحسين سبل المعيشة للمواطنيين، والتى تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات القومية على مختلف المجالات التي تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية؛ لتحقيق تنمية شاملة في قرى الريف المصري.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد سير العمل والتجهيزات الجارية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف؛ لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطني القرية والقرى المحيطة بها.

وتفقد "المحافظ"، العيادات ووحدة كبار السن ووحدة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وتنظيم الاسرة، مشيدًا بالتجهيزات الكبيرة داخل الوحدة الصحية الجديدة.

وتفقد المهندس عادل النجار، مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي؛ لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين، بدءًا من توفير الأسمدة الزراعية اللازمة لهم وجميع أوجه الدعم والمعاونة للتسهيل عليهم.

وتفقد "النجار"، الوحدة البيطرية لتقديم جميع الخدمات البيطرية للماشية والطيور، بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية والإرشادية للمربين.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد المركز التكنولوجي بقرية الودي؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن "المحافظ"، على جاهزية المركز بالأجهزة اللازمة لتسيير العمل، وتواصل مع الموظفين حول طبيعة عملهم، وذلك فى ظل سعى الدولة نحو تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وإنهاء المعاملات الحكومية بسهولة ويسر.