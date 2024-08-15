النشرة: جريح في انزلاق دراجة نارية في صيدا

وقع حادث انزلاق دراجة نارية في شارع رياض الصلح في صيدا. وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح يدعى ن.ن. من مواليد 2004، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في صيدا.
وقد أُسعف الشاب من قبل إسعاف فوج الإنقاذ الشعبي، ونقل إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
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