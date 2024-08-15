توقيف مواطن أميركي في موسكو بتهمة العنف ضد شرطي روسي

أوقفت الشرطة الروسية مواطنا أميركيا في موسكو بتهمة "العنف" ضد عنصر في قوات إنفاذ القانون، وفق ما أفاد محققون روس.

وأفادت "لجنة التحقيق الروسية" في بيان بأنه "اقتيد مواطن أميركي إلى مركز للشرطة في موسكو على خلفية أعمال الشغب التي قام بها".

وأضافت "رفض المشتبه به تقديم وثائق هويته ليستخدم العنف بعد ذلك ضد عنصر من قوات إنفاذ القانون".

وذكرت بأنه سيتم توجيه اتهامات للشخص الذي لم يكشف اسمه وسيطلب المحققون من المحكمة إيداعه الحبس".

تأتي الحادثة بعد أسبوعين على إطلاق سراح الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر مشاة البحرية الأميركية السابق بول ويلان، في أكبر عملية تبادل للسجناء مع الغرب منذ الحرب الباردة.

وما زال عدد من المواطنين الأميركيين وغيرهم من الغربيين يقبعون في السجون الروسية بتهم مختلفة.