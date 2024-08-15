"سرايا القدس" أعلنت تدمير آلية للقوات الإسرائيلية وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح في طوباس بالضفة

أعلنت "سرايا القدس" في الضفة الغربية، أنّ "مقاتلينا في كتيبة طوباس دمّروا آلية لقوات الاحتلال وأسقطوا من فيها بين قتيل وجريح".

ولفتت إلى أنّ "قاتلي كتيبة طوباس أعطبوا الآلية وغنموا مقتنيات كان يحملها الجنود القتلى"، موضحة أنّ "مقاتلي كتيبة طوباس فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية أخرى بشارع الثغرة وأصابوا من فيها".

ويأتي ذلك غداة مقتل 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال التي واصلت حملة الاقتحامات والاعتقالات بمدن الضفة وبلداتها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال قولها إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، بينما أُصيب آخران بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة بطوباس في غور الأردن.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الانفجار وقع خلال عملية عسكرية للجيش في طوباس وبلدة طمون، ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين، وأسفر عن إصابة 4 جنود نقلوا إلى المستشفى.