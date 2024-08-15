أردوغان التقى محمود عباس في أنقرة: على كل الدول زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة

التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، وبحثا في وقف إطلاق النار في غزة، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على الاغتيالات الإسرائيلية في طهران وبيروت.

وقال مكتب إردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" فضلا عن "الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام".

ويوجه أردوغان انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب الحرب. وأطلق أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو لقب "جزار غزة". كذلك انتقد الغرب لفشله في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

وخلال المباحثات مع عباس، حمل إردوغان مجددا بقوة على صمت بعض الدول الغربية إزاء حصيلة الضحايا المرتفعة للغاية في غزة مؤكدا أن هذا الأمر "غير مقبول" على ما أضاف مكتبه.

وقال أيضا إن على كل الدول ولا سيما بلدان العالم الإسلامي، زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون توقف إلى الفلسطينيين.