الاحتلال يقصف مخيم بلاطة بطائرة مسيرة وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فجر اليوم الخميس الموافق 15 اغسطس، قصف طائرة إسرائيلية مسيرة تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس، مما أسفر عن استشهاد شابان وإصابة اربعة آخرون.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد الهلال الأحمر استشهاد الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، احدهما (24 عاما) وإصابة أربعة آخرين، عقب قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال أحتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس، وان إحدى الإصابات خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين،

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرق نابلس.