ميناء فرنسي يمنع سفينة روسية من الرسو لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - منعت سلطات إقليم مانش الفرنسي الفرقاطة الروسية "شتاندارت" من دخول ميناء جرانفيل للمشاركة في مهرجان للإبحار، حسبما ذكرت صحيفة "لا مانش ليبر".

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، يشار أيضًا إلى أن السفينة ممنوعة من دخول أي من موانئ المحافظة، وذكرت تقارير سابقة أن طاقم السفينة واجه مشاكل في الوصول إلى الموانئ بسبب العقوبات ضد روسيا التي فرضت في نهاية يونيو.

ما هي الفرقاطة شتاندارت الروسية

يذكر أن الفرقاطة شتاندارت هي نسخة طبق الأصل من السفينة العسكرية التي بناها بطرس الأكبر في عام 1703 للدفاع عن سانت بطرسبرغ. تم بناء شتاندارت الحديثة في عام 1999. السفينة متمركزة في سانت بطرسبرغ، على الرغم من أن الفرقاطة كانت تبحر منذ فترة طويلة على طول البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي.

ويتم تنفيذ برامج التدريب على متن السفينة لأولئك الراغبين في تجربة مهاراتهم في أن يكونوا بحارة على متن السفينة، و تُستخدم السفينة أيضًا لإنتاج الأفلام والمهرجانات المختلفة.