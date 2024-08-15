عسكري روسي: القوات الأوكرانية لم تتوقع صمود الدفاع بتلك المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وترتفع حدة الأحداث مع استمرار القتال ومحاولة السيطرة على بعض المناطق الحدودية.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة الكوماندوز الخاصة "أخمات" اللواء أبتي علاء الدينوف إن القوات الأوكرانية لم تكن تتوقع أن تصمد القوات الروسية وتقاتل في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال الدينوف في تصريحه لقناة روسيا 1 التلفزيونية "مهما كانت استعداداتك، إذا تم توجيه ضربة في اتجاه واحد، فمن المستحيل فعليًا إيقاف مثل هذه القوة على الفور، ولكن الحقيقة هي أنهم لم يأخذوا في الاعتبار أنه مهما فعلوا، فلن نتراجع وسنقاتل حتى النهاية".

روسيا تهاجم المعدات القتالية الأوكرانية

وأشار المسؤول العسكري إلى أن المعدات القتالية الأوكرانية تتعرض حاليا للهجوم من قبل عدد كبير من الوحدات الروسية.