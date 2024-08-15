استقالة رئيسة جامعة كولومبيا لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبًا من إشرافها على التعامل مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت "شفيق"، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب: "كانت فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا"، حسب "رويترز".

وأضافت: "لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وطالت انتقادات واسعة طريقة تعامل "شفيق" مع التظاهرات، إذ سبق أن طلبت من شرطة نيويورك، فضّ الاعتصام الذي نفّذه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين وسيطروا خلاله على أحد مباني الجامعة.

كما طالبت الشرطة أيضًا بالإبقاء على انتشارها الأمني داخل الحرم الجامعي، كجزء من التعامل مع أي احتجاجات أخرى.

وكانت شرطة نيويورك اقتحمت حرم جامعة كولومبيا ووصلت إلى مبنى يتحصّن فيه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين يحتجون على الحرب في قطاع غزة، استجابةً لرسالة رئيسة الجامعة.



