استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من الغضب إزاء تعاملها مع احتجاجات مناهضة للحرب على غزة

اعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية نعمت شفيق استقالتها، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

واكدت شفيق في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".