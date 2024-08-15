روسيا تبدي استعدادها لمساعدة الدول المتضررة من فيروس إم بي أوكس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا استعدادها لمواجهة فيروس ام بي اوكس المنتشر ببعض الدول الأفريقية، وأعدت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان مقترحات بشأن تقديم المساعدة وتدريب المتخصصين للدول الأفريقية المتضررة من مرض جدري القرود، حسبما أفاد المكتب الصحفي للهيئة للصحفيين.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قالت الهيئة في بيان لها: "أعدت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان مقترحات بشأن تقديم المساعدة العلمية والتقنية، فضلاً عن المساعدة في تدريب المتخصصين للدول الأفريقية المتضررة من الوباء ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن مبوكس يمثل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي.

ما هو جدري القرود

يشار إلى أن جدر القرود (جدري مائي) مرض فيروسي نادر ينتشر في المناطق النائية القريبة من الغابات الاستوائية في وسط وغرب أفريقيا.

وقد تم تسجيل أول حالة انتقال للمرض من الحيوان إلى الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا الفيروس ينتقل عادة إلى البشر عن طريق الحيوانات البرية، مثل القوارض والقردة، في حين أن انتشاره الثانوي بين البشر محدود. وعادة ما يتراوح معامل الفتك أثناء تفشي الجدري المائي من 1% إلى 10%، مع وقوع أغلب حالات الوفاة بين الفئات العمرية الأصغر سناً.