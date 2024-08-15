روسيا تكشف عن جاهزيتها للكشف العاجل عن فيروس مبوكس

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان للصحفيين إن روسيا لديها أنظمة اختبار كافية للكشف العاجل عن فيروس مبوكس.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت في بيان "إن روسيا لديها كمية كافية من أنظمة الاختبار الحديثة عالية التقنية التي طورتها الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، وتساعد هذه الأنظمة في الكشف بشكل عاجل عن فيروس مبوكس ويمكن استخدامها خارج المختبر".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن مبوكس يمثل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي.

الجدري المائي

الجدري المائي مرض فيروسي نادر ينتشر في المناطق النائية القريبة من الغابات الاستوائية في وسط وغرب أفريقيا، وقد تم تسجيل أول حالة انتقال للمرض من الحيوان إلى الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا الفيروس ينتقل عادة إلى البشر عن طريق الحيوانات البرية، مثل القوارض والقردة، في حين أن انتشاره الثانوي بين البشر محدود. وعادة ما يتراوح معامل الفتك أثناء تفشي الجدري المائي من 1% إلى 10%، مع وقوع أغلب حالات الوفاة بين الفئات العمرية الأصغر سناً.