مقتل جنديين إثر حادث اصطدام الطائرتين العسكريتين في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر حادث اصطدام الطائرتين العسكريتين الفرنسيتين في الجو فوق منطقة شرق فرنسا، أمس الأربعاء، عن مقتل اثنين من أفراد الجيش، بينما نجا طيار ثالث، بحسب وكالة "رويترز".

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس، أن القتيلين هما سيباستيان مابير وماتيس لوران، فيما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن أحدهما كان طيارًا تحت التمرين والآخر مُدربًا.

وقع الحادث بين طائرتين من طراز رافال كانتا متمركزتين في منشأة سان ديزييه العسكرية بشمال شرقي فرنسا.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عبر إكس، نجاة الطيار الثالث من الحادث.