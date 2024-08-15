شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لتوفير الكوادر الطبية لتشغيل المستشفيات واستكمال ميكنة القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة الجديدة بناء الإنسان، وتضمن برنامجها محورا خاص باستكمال بناء الإنسان المصرى، وجاءت خطة التنمية للعام المالى الجارى لتؤكد ذلك، ففيما يتعلق بأهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024-2025)، يأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال، تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030.

وتستهدف خطة التنمية أيضا توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

وتستهدف الخطة أيضا، استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.