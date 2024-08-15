بلينكن أكد في اتصال مع البرهان على الحاجة للمشاركة في محادثات السلام في سويسرا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن بلينكن "أكد على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وتابع: "كما أكد أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والمملكة العربية السعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ".

وأوضح الوزير أن "هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل".

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين يعانون.