الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة

تستضيف الدوحة اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب مستمرة منذ عشرة أشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفود الى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن.
هذا وواصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة حيث يقترب عدد القتلى من الأربعين ألفا، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وفدا إسرائيليا سيحضر المحادثات في الدوحة حيث سيحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الاسرى.
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