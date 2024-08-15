الجيش الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل

أفادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش ودهس في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفي السياق، أفادت قناة الجزيرة بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، كما اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إن إصابات خطرة وقعت جراء قصف مخيم بلاطة.

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