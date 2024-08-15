"النشرة": حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الحذر الشديد لا يزال يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا جراء التصعيد الاسرائلي ضد المنطقة والذي استهدف خلال الساعات الماضية أطراف راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا".

واشار الى ان "الطيران الحربي والتجسسي نوع ام كا، لم يفارق أجواء المنطقة وصولا حتى أجواء سهل البقاع واقليم التفاح".