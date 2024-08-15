السفير الايراني في لبنان: لا سبيل أمام نتانياهو إلا قبول شروط حماس

اعتبر السفير الايراني في لبنان، مجتبى أماني، في تصريح له أن "النظام الصهيوني يواصل رقصة الموت على حد السيف. يشجع الآميركيين على مساعدته للرقص معًا. وليس لهذا الا نتيجة واحدة هي سقوطهم جميعاً في بحر غضب المقاومة. ولا سبيل أمام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلا قبول شروط حماس".

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