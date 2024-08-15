رئيس كوريا الجنوبية يقترح بتوحيد الكوريتين والتعاون الكامل

ياسر رشاد - القاهرة - القى "يون سيوك-يول" رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، خطاب بمناسبة يوم التحرير، الذي يحتفل بنهاية الحكم الاستعماري الياباني عام 1945؛ قائلا: "ما زال التحرير الكامل مهمة غير مكتملة..حيث لا تزال شبه الجزيرة الكورية مقسمة".

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، كشف يون عن رؤية للتوحيد مع كوريا الشمالية، وتعهد بتوسيع نطاق المعلومات الخارجية في الدولة المنعزلة، واقترح إنشاء قناة حوار رسمية يمكنها تناول أي قضية.

تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية



وأطلق "يون" العديد من التصريحات والخطوات الجريئة بشأن كوريا الشمالية منها: