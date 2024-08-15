رئيس كوريا الجنوبية يقترح بتوحيد الكوريتين والتعاون الكامل

ياسر رشاد - القاهرة - القى "يون سيوك-يول" رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، خطاب بمناسبة يوم التحرير، الذي يحتفل بنهاية الحكم الاستعماري الياباني عام 1945؛ قائلا: "ما زال التحرير الكامل مهمة غير مكتملة..حيث لا تزال شبه الجزيرة الكورية مقسمة".
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، كشف يون عن رؤية للتوحيد مع كوريا الشمالية، وتعهد بتوسيع نطاق المعلومات الخارجية في الدولة المنعزلة، واقترح إنشاء قناة حوار رسمية يمكنها تناول أي قضية.
تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية
وأطلق "يون" العديد من التصريحات والخطوات الجريئة بشأن كوريا الشمالية منها:
- يجب أن تمتد الحرية التي نتمتع بها في كوريا الجنوبية إلى مملكة الشمال المتجمدة، حيث الشعب محروم من الحرية ويعاني من الفقر والجوع، فقط عندما تتأسس دولة موحدة حرة وديمقراطية يملكها الشعب بحق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها؛ سنحصل في النهاية على التحرر الكامل.
- هناك 3 مهام رئيسية للتوحيد هما.. ١ـ الدفاع عن الحرية في كوريا الجنوبية من الأخبار المزيفة وغيرها من العناصر المزعزعة للاستقرار.. ٢ـ إحداث تغييرات في كوريا الشمالية من خلال تحسين حقوق الإنسان والمعلومات الخارجية.. ٣- تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
اقترح "يون" أيضا إجراء حوار رسمي مع بيونغ يانغ.
- نقترح أن تنشئ السلطات من الكوريتين مجموعة عمل بين الكوريتين، ويمكن لهذه الهيئة أن تتناول أي قضية، بدءا من تخفيف التوترات إلى التعاون الاقتصادي، والتبادل الشعبي والثقافي، والاستجابة للكوارث وتغير المناخ.
- نحث كوريا الشمالية على الاستجابة للاقتراح، قائلا إن الحوار والتعاون يمكن أن يحقق تقدما جوهريا في العلاقات بين الكوريتين.
- نكرر التزامنا بـ «المبادرة الجريئة» التي كشف عنها قبل عامين، والتي تدعو إلى تقديم مساعدات ضخمة لمساعدة الشمال الفقير على إعادة بناء اقتصاده مقابل خطوات نزع السلاح النووي.
- نتطلع لبدء التعاون السياسي والاقتصادي في اللحظة التي تتخذ فيها كوريا الشمالية خطوة واحدة فقط نحو نزع السلاح النووي.
- حدد أيضا خططا لتوسيع حق الكوريين الشماليين في الوصول إلى المعلومات، وقال إنه من المهم أيضا المساعدة في إيقاظ شعب كوريا الشمالية على قيمة الحرية.
- تظهر شهادات العديد من المنشقين الكوريين الشماليين أن برامجنا الإذاعية والتلفزيونية ساعدت في توعيتهم بالدعاية الكاذبة والتحريضات الصادرة عن النظام الكوري الشمالي.
- إذا أدرك المزيد من الكوريين الشماليين أن الوحدة من خلال الحرية هي السبيل الوحيد لتحسين حياتهم واقتنعوا بأن جمهورية كوريا الموحدة ستحتضنهم، فسيصبحون قوى قوية وصديقة لتوحيد قائم على الحرية.
- الجنوب سوف ينشئ صندوق كوريا الشمالية للحرية وحقوق الإنسان لدعم الأنشطة غير الحكومية التي تعزز الحرية وحقوق الإنسان في الشمال بفعالية، مع الاستمرار في محاولة تقديم المساعدات الإنسانية للشمال.
- عرضنا تقديم إمدادات الإغاثة لضحايا الفيضانات في كوريا الشمالية، وأوضحنا أن حكومتنا لا تنوي غض الطرف عن معاناة الشعب الكوري الشمالي، على الرغم من أن النظام الكوري الشمالي رفض عرضنا مرة أخرى، إلا أننا لن نتوقف أبدا عن تقديم عروض المساعدات الإنسانية.