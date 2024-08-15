فلسطين.. حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد أغلب أنحاء فلسطين طقس حار اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، أما فترة الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق.



فلسطين..حالة الطقس غدا

ويوم غدٍ الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس يوم السبت، يكون الجو حارا أيضا بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويسود يوم الأحد المقبل، طقس حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.