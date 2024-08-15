بري: الوضع اليوم أفضل من أمس والعمل يجري بكل قوة لوقف النار في غزة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لنتائج زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، معتبرا أن الوضع اليوم أفضل من أمس.

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر بري أن "زيارة هوكشتاين رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن، تفيد بأنه "لم ينسَ لبنان".

ورغم أن برّي لم يُفصِح عن تفاصيل ما دار في اللقاء الذي دام أكثر من ساعة، فإن التصريحات التي أدلى به تتقاطع مع معلومات أفادت بأن هوكشتاين طلب في لقاءاته اللبنانية المساعدة في "عدم تصعيد الأمور، قبل الاجتماع المرتقب لبحث وقف النار في غزة".

ولفت بري بري إن "العمل الآن يجري بكل قوة لوقف النار في غزة"، متحدثاً عن "ضغوط قوية جداً للتوصل إلى وقف النار، لتنعكس الأمور إيجاباً على الساحة اللبنانية".

وجدّد برّي التأكيد والمطالبة بـ"ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ولبنان منذ أكثر من 10 أشهر"، مبدياً "قلقه الشديد من الخطوات التصعيدية التي تُقدِم عليها المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، من خلال ​سياسة​ الاغتيالات العابرة للحدود، سواء ما حصل في العاصمة الإيرانية طهران، أو العاصمة اللبنانية بيروت، ناهيك عن سلسلة المجازر الإسرائيلية اليومية التي تُرتكَب في حق الأطفال والمدنيين بقطاع غزة ولبنان، وليس آخرها ما حصل في حق المصلّين فجراً بمدرسة التابعين في قطاع غزة".