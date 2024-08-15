في صحف اليوم: هوكشتاين لم يحمل أي تهديدات خلافا لما تردد بل كان النقاش معه هادئا وصريحا

كشفت مصادر مطلعة على اجواء المباحثات التي اجراها الموفد الأميركي اموس هوكشتاين انها شهدت عرضاً مفصّلا للتطورات التي تسارعت في الفترة الأخيرة، ولم ينقل هوكشتاين اي تهديدات او تحذيرات خلافا لما تردد بل كان النقاش معه هادئا وصريحا، عبّر خلاله عن مخاوف واضحة بأنّ احتمالات اشتعال الحرب تبقى قوية جدا، في غياب الحل السياسي الذي يوفّر الأمن والاستقرار في منطقة الحدود الجنوبية.

واشارت المصادر لـ"الجمهورية" الى أن الاساس من زيارة هوكشتاين في هذا التوقيت هو التأسيس المسبق على الاختراق المتوقع في مفاوضات الدوحة، وتحضير الاجواء للانتقال سريعا الى مفاوضات الحل السياسي على جبهة جنوب لبنان، وبالتالي فإن جوهر هذه الزيارة السريعة، ليس محاولة وقف اطلاق النار على الجبهة الجنوبية، فالوسيط الاميركي أكد استحالة الوصول الى هذا الامر قبل وقف اطلاق النار في غزة، بل محاولة ابقاء الوضع على جبهة الجنوب محصورا في نطاقه القابل للسيطرة، ومنع تفاقمه الى حدّ ينعكس بصورة سلبية على مفاوضات الدوحة.

ولفتت المصادر الى أنّ مقاربة هوكشتاين لصورة الوضع القائم عكست رغبة اميركية في احتواء او ضبط او منع ردّ "حزب الله" على اسرائيل، او ثني الحزب عن هذا الرد. حيث بدا متهيبا من احتمالات تصاعد التوتر في جنوب لبنان، وركز تكررا على الدعوة الى تجنّب القيام بأي عمل يؤدي الى تصعيد الموقف أكثر.