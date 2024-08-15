معوض في قداس بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء: نطلب شفاعة القدّيسة مريم من أجل حاجات المؤمنين الزمنية والروحيّة

بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء إحتفل يوم أمس راعي أبرشية زحلة المارونيّة المطران جوزف معوضّ بالقدّاس الإلهي في كنيسة سيّدة المعونات في المعلّقة وقد عاونه كاهن الرعيّة المونسينيور عبدو خوري والأب شربل مهنّا من الرهبنة المريميّة اللبنانية.

كما إحتفل معوّض بالقدّاس الإلهي في كنيسة السيّدة في دير طحنيش بمعاونة كاهن الرعيّة الأب جوزف تنّوري والأب جورج مفلح كاهن رعيّة سيدة السلام في عمّيق والأب جان بول جواد كمال كاهن رعيّة كنيسة السيدة في باب مارع، بحضور رئيس بلديّة خربة قنافار السيد طوني شديد والسيّد ميشال سكاف وحشد من المؤمنين.

في عظاته، توجه معوّض إلى الآباء والمؤمنين بالتهنئة بالعيد المبارك، ومن ثمّ تكلّم عن شفاعة السيدة العذراء ودورها في حياة المؤمنين، ثم ختم معوّض بطلب شفاعة القدّيسة مريم من أجل حاجات المؤمنين الزمنية والروحيّة.