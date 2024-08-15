نيويورك تايمز: إسرائيل استنفدت إمكاناتها العسكرية في القتال ضد "حماس" في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن إسرائيل استنفدت إمكاناتها العسكرية في القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار، إلى أن إسرائيل حققت كل ما في وسعها عسكريا في غزة، والقصف المستمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على المدنيين في حين تضاءلت إمكانية إضعاف "حماس" بشكل أكبر.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل قامت بإضعاف "حماس" بشكل جدي وفي كثير من النواحي، ألحقت العملية العسكرية الإسرائيلية أضراراً أكبر بكثير بـ"حماس" مما توقعه المسؤولون الأميركيون عندما بدأت الحرب في تشرين الأول الماضي، لكنها لن تستطيع القضاء على الحركة بشكل كامل.

وأكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، حاليون وسابقون، أن أحد أكبر الأهداف المتبقية لإسرائيل هو إعادة نحو 115 أسيراً أحياء أو أمواتاً ما زالوا محتجزين في غزة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه عسكرياً.