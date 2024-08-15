السلطات الهندية تعتقل مواطنًا بسبب وجبة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت السلطات الهندية أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره فيديو وهو يطبخ طاووسا ويأكله، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقالت الشرطة الهندية إنه تم إيداع كودام براناي كومار السجن بعدما أظهرت مقاطع أخرى على هاتفه المحمول، أن الطائر الذي كان يطهوه خلال فيديو نشره في موقع "يوتيوب" كان بالفعل طاووسا، الذي يعتبر طائرا وطنيًا محميًا.

وبموجب قانون حماية الحياة البرية الصارم في الهند، تم إيداع كومار السجن لمدة 14 يوما، بانتظار قرار المحكمة ما إذا كان ينبغي إبقاؤه أو إطلاق سراحه بكفالة.

ويسعى المحققون لمعرفة كيف تمكن كومار من الحصول على طاووس لاستخدامه في الفيديو، الذي حُذف منذ ذلك الحين من قناته.

وللطاووس أهمية رمزية كبيرة في الهند، وكان يطلق على عرش سلالة المغول الحاكمة تسمية "عرش الطاووس"، لأنه كان يضم طواويس مرصعة بالجواهر