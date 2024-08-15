وزير الخارجية الامريكي يؤكد ضرورة إنهاء الحرب في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة إنهاء الحرب القائمة في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للملايين من أبناء شعبه.

وأفادت الخارجية الأمريكية، خلال بيان لها، أن بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا؛ لوقف الأعمال العدائية، وتحقيق الوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ.

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" لإنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين.