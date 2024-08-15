قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطيني من الخليل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية أعمال العنف والدمار في حق الشعب الفلسطيني، حيث قامت فجر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، باعتقال 16 مواطنا من محافظة الخليل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت الشقيقين صبيح وسلطان أبو شخيدم، وقصي أبو تركي، وزهير أبو داود، وسعيد أبو داود، ونعيم أبو تركي، وبسام فضل داود.



وقالت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة واد السمن، وهم: سعيد أبو حديد، وعبد الله بسام طه، وسالم أبو صبيح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حمزة ماجد الحموز، ومحمد فتحي المقوسي، ومصطفى عبد العزيز صلاح، من مخيم الفوار.



الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الخليل ويحرق منزلا

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت المحامي محمد عزمي الزماعرة، وعبد الجودة ملحم، ونور علي ابو ماريا.

كما أحرقت منزل المواطن عدنان أبو حماد، جراء إطلاق قنبلة الغاز السام، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة، وداهمت محلات تجارية في بلدة سعير شرق الخليل، لعائلة جرادات، واستولت على جزء من البضائع الموجودة بداخلها.