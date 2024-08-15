روسيا تندد بمحاولات الاستخبارات البريطانية تجنيد دبلوماسيين

ياسر رشاد - القاهرة - ندد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين بمحاولات الاستخبارات البريطانية تجنيد الدبلوماسيين الروس في بريطانيا وترهيبهم، وفقا ل "روسيا اليوم".

وقال: "هذه المحاولات تحدث ونندد بها، ونلفت انتباه السلطات البريطانية إليها

وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن الولايات المتحدة تحاول تجنيد دبلوماسيين روس بأساليب استفزازية.

من جانب آخر أكد كيلين، أن المبادرات التي تقوم بها الدول الغربية لإنتاج صواريخ متوسطة المدى بشكل مشترك تعتبر خطيرة للغاية وأن روسيا ستضطر إلى الرد عليها بشكل مناسب.

قائلا: "نرى أن مثل هذه المبادرات خطيرة للغاية، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الصواريخ الأوروبية، بعد تطويرها، ستحل محل الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى، التي تخطط الولايات المتحدة لنشرها على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام 2026..بالطبع، سنضطر إلى الرد على ذلك من خلال اتخاذ التدابير بالطريقة الأكثر قبولا بالنسبة لنا".