طائرات أوكرانية تلحق أضرار بأربعة منازل في بيلغورود الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن أربعة منازل تضررت جراء هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على مناطق سكنية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، كتب جلادكوف على قناته بموقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”: “تضرر منزل بعد أن أسقطت طائرة بدون طيار عبوة ناسفة على قرية أوترادنوي، وأدى الهجوم إلى تحطيم نوافذ منزل خاص، وإتلاف سقفه وواجهته، بالإضافة إلى مطبخ خارجي، بالإضافة إلى ذلك، تضررت سيارة بشكل خطير، بينما احترقت سيارتان”.

تضرر خط كهرباء في أحد شوارع قرية روسية بسبب هجمات أوكرانية

وقال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسي، إن هجمات الطائرات بدون طيار أدت أيضا إلى تحطيم نوافذ منزلين في قرية بتروفكا، كما ألحقت أضرارا بأسقفهما وأسوارهما.

وأضاف الحاكم بيلغورود: "بالإضافة إلى ذلك، تضرر خط كهرباء؛ ولا تزال إمدادات الكهرباء إلى أحد شوارع القرية متوقفة، وستبدأ فرق الطوارئ في الإصلاحات قريبًا"، مضيفًا أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجمات.