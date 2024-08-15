نجاح إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1 إلى الفضاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1 وعلى متنه مركبة الشحن "بروغريس إم إس-28" إلى الفضاء، وفقا ل"روسيا اليوم".

ويشير بيان المؤسسة إلى أن عملية الإطلاق جرت صباح يوم الخميس 15 أغسطس 2024 من مطار بايكونور الفضائي وهو يحمل مركبة الشحن "بروغريس إم إس-28" التي بعد مرور 8 دقائق و49 ثانية انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ وتتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية، التي من المقرر أن تلتحم بوحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة بعد يومين أي يوم السبت 17 أغسطس في الساعة 8.56 بتوقيت موسكو.

وتحمل مركبة الشحن "بروغريس" التي من المقرر أن تبقى في الفضاء 179 يوما، 2.6 طن من البضائع بما فيها 1.2 طن بضائع جافة لأنظمة المحطة ورواد الفضاء تتضمن معدات خاصة لتجارب "التطهير" و"التحلل الحيوي" و"القدرة على التحمل" و"مراقبة السماء" وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك تحمل المركبة 950 كلغم من الوقود للمحطة و420 كلغم ماء و50 كلغم نتروجين لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.