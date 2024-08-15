نعمت شفيق.. استقالة رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة لغزة



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قدمت نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، استقالتها قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد.

وتأتي استقالة شفيق بعد حوالي عام من توليها المنصب، بعد انتقادات واسعة بشأن تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الحرم الجامعي منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي بريدها الإلكتروني الذي أرسلته إلى الجامعة مساء الأربعاء، أعربت شفيق عن حزنها وأشارت إلى صعوبة تجاوز الآراء المتباينة داخل المجتمع الجامعي.

واعترفت بالأثر الذي تركته هذه الفترة على عائلتها، وخلصت إلى أن استقالتها ستكون في مصلحة الجامعة لمواجهة "التحديات المستقبلية".