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مقتل 15 مدنيًا في هجمات إرهابية غرب النيجر

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن 15 مدنيًا لقوا مصرعهم في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق غرب النيجر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مما زاد من معاناة السكان المحليين في تلك المناطق.

وشنت الجماعات الإرهابية الهجمات بشكل متزامن على عدة قرى، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين السكان. وتواصل السلطات النيجرية جهودها لملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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