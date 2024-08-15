"غزة تحت القصف.. تقارير عن سقوط ضحايا وتدمير في خان يونس ورفح"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهدت مدينة خان يونس في المنطقة الشرقية بقطاع غزة انفجارات شديدة أدت إلى حالة من الذعر والدمار. كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدينة رفح جنوبي القطاع، مما أسفر عن وقوع أضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية. هذه الهجمات تأتي في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية كبيرة نتيجة التصعيد العسكري المستمر.

وفي تطور متصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادرها أن قصف الاحتلال العشوائي للعديد من المناطق في قطاع غزة أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين. الوضع الحالي يزداد تعقيداً مع تزايد الضغوط الإنسانية والاقتصادية على السكان، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لتخفيف المعاناة وتوفير الإغاثة اللازمة.