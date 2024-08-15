5 خطوات..المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، 5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية علي الجهدين المتوسط والمنخفض وهي:ـ

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعدية المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.



كان الجهاز حدد وفق اللوائح المنظمة للعلاقة بين المشترك وشركات التوزيع.

وأوضح الجهاز بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإختيار المشترك وحماية أفراد الأسرة وهي كالآتي:ـ

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الاحمال.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

-تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).