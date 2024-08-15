شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تهدف لزيادة أعداد المدارس اليابانية لتصل إلى 81 مدرسة 2026/2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف برنامج الحكومة إلى زيادة أعداد المدارس اليابانية إلى 81 مدرسة بحلول عام 2026/2027، مع وصول إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية لتصل إلى 1243 بحلول 2027، وتحرص الدولة على متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024 - 2029)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يشمل: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مع إيلاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين.

وتحرص الحكومة في برنامجها الجديد، على إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس الحكومية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، ووضع مستهدفات واضحة الرقمنة المنظومة التعليمية، بما يُسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

كما يهدف برنامج الحكومة الجديد إلى وصول إجمالي قيمة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي في عام 2026/2027، نحو 283.5 مليار جنيه، حيث يعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ورفع كفاءة أداء المعلمين أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية.