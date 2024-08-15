افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، بأن "قوة من مخابرات الجيش اللبناني داهمت وطوقت منزلا في منطقة الفيلات بصيدا وذلك بتهمة تزوير وترويج عملة مزوّرة"، لافتا الى أن "الدورية صادرت الدورية من منزله دولارات مزوّرة ومخدرات وأسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش داهم منزلا في منطقة الفيلات بصيدا وصادر دولارات مزوّرة ومخدرات وأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.