"سكاي نيوز عربية": قتيلان في اصطدام طائرتين مقاتلتين في فرنسا

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن السلطات العسكرية الفرنسية "اصطدام طائرتين مقاتلتين، وتحطمهما، في شمال شرق البلاد"، مشيرة الى "العثور على طيار واحد سالما، ويتواصل البحث على شخصين آخرين".
ووفقا لجيش الجو والفضاء، وهو أحد فروع القوات المسلحة الفرنسية، فإن "مقاتلتين من طراز "رافال" اصطدمتا أثناء عودتهما من مهمة للتزود بالوقود في ألمانيا، وتحطمتا بالقرب من بلدة في شمال شرق فرنسا".
وتتواصل عملية البحث عن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة الثانية، اللذين ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية أنهما مدرب ومتدرب.
واشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الى أن "القتيلين في حادث اصطدام طائرتين من طراز رافال هما سيباستيان مابير وماتيس لوران".
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