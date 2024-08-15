وزير المالية السوداني: لم نحصل على عون خارجي رغم ظروف الحرب وتداعياتها

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن "بلاده لم تحصل على عون خارجي رغم ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه واستقراره".

واشار خلال لقائه السفير النرويجي المعتمد لدى السودان، أندري استيالسن، بمقر الوزارة ببورتسودان، الى "ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان"، مبديا استعداد الحكومة "للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد دون المساس على سيادته واستقلالية قراره".

وفي السياق ذاته، أطلع إبراهيم السفير النرويجي، على "الأوضاع الإنسانية القاسية، التي يعيشها المواطن السوداني في الولايات المتأثرة بالحرب، خاصة غربي البلاد"، مشيرًا إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.