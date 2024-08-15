الغاء مئات الرحلات الجوية والبرية في اليابان مع اقتراب إعصار آخر

الغيت مئات الرحلات الجوية وبالقطارات في اليابان في منتصف عطلة رئيسية تستمر أسبوعا مع اقتراب إعصار آخر نحو الأرخبيل.

وبعد أيام من العاصفة الاستوائية ماريا التي ترافقت مع أمطار قياسية، يُنتظر أن يضرب الإعصار أمبيل منطقة طوكيو التي تعد نحو 40 مليون نسمة في ساعة متأخرة الخميس قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.

وألغت الخطوط الجوية أول نيبون نحو 280 رحلة داخلية مقررة للجمعة ما أثر على خطط أكثر من 60 ألف مسافر، في حين ألغت الخطوط الجوية اليابانية 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية ما أثر على 38600 راكب.

ويأتي الإعصار أمبيل وماريا قبله في وقت تشهد اليابان عطلة "أوبون" عندما يعود الملايين إلى مدنهم الأصلية.