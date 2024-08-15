الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات إرهابية غربي النيجر

أعلن الجيش النيجري، أن "15 مدنياً قُتلوا وأصيب آخرون بجروح، في سلسلة من الهجمات "الإرهابية"، التي استهدفت قرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

وذكر الجيش، في بيان، أن "عناصر إرهابية ارتكبت أعمال عنف شنيعة عدة ضد مدنيين عزّل في منطقة ميهانا، ما أسفر عن حصيلة ثقيلة ومأساوية".

وأشار الجيش النيجري إلى "سقوط 14 ضحية في تاريخ لم يُحدد، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر على الأقل، أوب أمس الثلاثاء، في ذات المنطقة".

ويشهد إقليم تيلابيري الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات، هجمات دامية تشنها جماعات مسلحة متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".