الطوائف المسيحية أحيت مناسبة انتقال السيدة العذراء في مسيرات وقداديس وتطواف في بعلبك ودير الاحمر

أحيت الطوائف المسيحية ذكرى انتقال السيدة العذراء في مسيرات وقداديس وتطواف في مدينة بعلبك ودير الاحمر.

وفي دير الاحمر نظمت الرعية المارونية في بعلبك والبقاع الشمالي مسيرة تطواف ضمت حشودا غفيرة من المؤمنين والمؤمنات ، تقدمها راعي أبرشية البقاع الشمالي ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة ،وحملة الشعارات ومجسمات السيدة العذراء والصليب، وانطلقت المسيرة من أمام كنيسة سيدة البرج وجابت شوارع دير الرئيسية ،ومن ثم العودة إلى كنيسة سيدة البرج حيث ترأس راعي الأبرشية المطران حنا رحمة قداسا إلهيا بالمناسبة ،عاونه في القداس ،المونسنيور بول كيروز ،والمنسنيور ملحم شيت ،والاب مارون نداف .

وتناول المطران رحمة في عظته أهمية ومعاني الانتقال، معتبرا ان "مناسبة انتقال السيدة العذراء إلى الملكوت الاعلى منارة مضيئة من سيدة عظيمة طاهرة بالروح والنفس والجسد" .

وتابع رحمة :"نطلب من الله أن يمنحنا الإله الذي نستلهم منه القوة ، وبشفاعة امنا مريم وبالصلاة أن يبعد عن وطننا الحبيب شبح الحرب

وبان يعيش اللبنانيون بسلام ووئام ومحبة".

وفي مدينة بعلبك نظمت رعية الروم الملكيين الكاثوليك مسيرة انطلقت من أمام كنيسة سيدة المعونات المارونية وكنيسة القديستين بربارة وتقلا تقدمها الأب شربل طراد ورعية المدينة، وتلا المسيرة قداس الهي ومسيرة شموع في شوارع مدينة بعلبك على نية السلام في لبنان.