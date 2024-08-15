أكسيوس الأمريكي : ترامب ناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حيث ناقشا صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر أمريكية تم إطلاعها على المكالمة.

ومن المقرر أن تُعقد جولة حاسمة من المفاوضات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين والإسرائيليين في الدوحة اليوم الخميس، بهدف سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق أمر حاسم لإطلاق سراح الرهائن، وتقديم الإغاثة للفلسطينيين في غزة، وتقليل التوترات الإقليمية.

وهناك 115 رهينة محتجزين من قبل حماس في غزة، حيث استشهد ما يقرب من 39 ألفا و900 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة المحلية.

وقال مصدر إن مكالمة ترامب كانت تهدف إلى تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه أكد أنه لا يعرف ما إذا كان هذا ما قاله الرئيس السابق بالفعل لنتنياهو.

ولم ينف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المكالمة قد تمت، بينما رفضت حملة ترامب التعليق.

وفي الشهر الماضي، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن.